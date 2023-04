Radancy erweitert das Angebot seiner branchenführenden Talentakquiseplattform um erweiterte CRM-Funktionen

New York (ots/PRNewswire) - Radancy, der weltweit führende Anbieter von

Talentakquise-Software, gab heute die Übernahme von Ascendify bekannt. Das

Unternehmen steigert den Wert der Radancy Talent Acquisition Cloud durch

fortschrittliche Funktionen für das Bewerbermanagement (Candidate Relationship

Management, CRM). Mit dieser Übernahme erweitert Radancy sein Angebot an

Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, die Mitarbeiter, die sie zur Stärkung

ihrer geschäftlichen Schlagkraft benötigen, zu finden.



Talenttechnologie bestand traditionell aus einzelnen Punktlösungen mit manuellen

Prozessen und Ad-hoc-Tools. Die Radancy Talent Acquisition Cloud bietet eine

einheitliche, integrierte End-to-End-Plattform, die den Stellenbesetzungsprozess

automatisiert und Unternehmen dabei hilft, qualifizierte Mitarbeiter zu finden,

anzusprechen und einzustellen - mit effektiveren und kostengünstigeren

Ergebnissen. Die Talent Acquisition Cloud bietet eine sichere und skalierbare

Plattform, die von datengesteuerten Erkenntnissen und KI unterstützt wird, um an

allen Berührungspunkten mit Bewerbern einheitliche, optimierte Erlebnisse zu

bieten.