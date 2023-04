Verfahren der Sachsen-Klinik Naunhof und des Muldentalstifts eröffnet Welle der Solidarität begleitet gerichtliche Sanierung

Leipzig (ots) - Das Amtsgericht Leipzig hat am 1. April das gerichtliche

Sanierungsverfahren der BfS Betreibergesellschaft für Sozialeinrichtungen mbH

eröffnet. Damit können die nächsten Schritte hin zur Neuaufstellung der

Sachsen-Klinik Naunhof und des Altenpflegeheims Muldentalstift gegangen werden.

"Wir starten mit sehr guten Voraussetzungen in das eröffnete Verfahren. Es ist

nicht nur gelungen, den Geschäftsbetrieb der Einrichtungen ohne Unterbrechung am

Laufen zu halten - in den letzten Wochen ist uns eine regelrechte Welle der

Unterstützung zuteilgeworden. Damit hatte tatsächlich niemand gerechnet - und

das gibt uns genau den Drive, den wir für das jetzt eröffnete Verfahren

benötigen", erklärt Insolvenzverwalter, Rechtsanwalt Joachim Voigt-Salus von der

Kanzlei VOIGT SALUS.



Gute Auslastung stärkt Sanierung