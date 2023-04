Seite 2 ► Seite 1 von 2

Regensburg (ots) - Simon Schenk ist der Gründer und Geschäftsführer der SCHENKSIDigital GmbH, einer Spezialagentur für Metzgereien und Fleischereibetriebe. MitMission Metzgerhandwerk hat er es sich gemeinsam mit seinem Expertenteam zurAufgabe gemacht, die Branche in Zeiten des Fachkräftemangels bei derMitarbeitergewinnung mit digitalen Strategien zu unterstützen. Dabei sorgtMission Metzgerhandwerk dafür, dass die Betriebe die Aufmerksamkeit vonqualifizierten Fachkräften und interessierten Neueinsteigern erlangen und vondiesen als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden, zu dem es sich zuwechseln lohnt. Hier erfahren Sie, wie die digitale Mitarbeitergewinnung gelingtund wie Metzgereien auf dem scheinbar leergefegten Markt die dringend benötigtenFachkräfte finden.Der allgemeine Fachkräftemangel hat das gesamte Handwerk fest im Griff.Besonders Metzgereien und Fleischereibetriebe haben aktuell besonders unter demFehlen von qualifizierten Mitarbeitern zu leiden. Zeitungsanzeigen undStellenangebote in den Jobportalen führen kaum noch zu Bewerbungen, Stellenbleiben unbesetzt und die bestehenden Mitarbeiter müssen die anfallendeMehrarbeit allein auffangen. Das kann nicht nur zu Unzufriedenheit undFrustration in den Betrieben, sondern im schlimmsten Fall auch zuAuftragsrückgängen bis hin zu Filialschließungen führen. Doch die Unternehmensollten sich nicht einfach mit der Situation abfinden. "Es gibt noch immergenügend Fachkräfte und potenzielle Quereinsteiger", erklärt Simon Schenk vonder SCHENKSI Digital GmbH. "Meistens befinden sich diese allerdings bereits ineinem festen Arbeitsverhältnis, sind aber durchaus bereit zu einem Wechsel.Diese Mitarbeiter erreicht man jedoch nicht mit der klassischen Stellenanzeige.Stattdessen braucht es moderne, digitale Strategien, um sie von einem Wechsel zuden Fleischereibetrieben zu überzeugen."Der Geschäftsführer hat sich mit Mission Metzgerhandwerk darauf spezialisiert,mit seiner Expertise Metzgereien und Fleischereibetriebe bei der Suche nachFachkräften und geeigneten Quereinsteigern zu unterstützen. Mit seinem tiefenZielgruppenverständnis und in enger Zusammenarbeit mit über 80 Betrieben hatSimon Schenk dabei ein Vier-Phasen-Programm entwickelt, mit dem Betriebe jederGröße schnell und planbar wieder deutlich mehr Mitarbeiter gewinnen. Die Erfolgesprechen dabei für sich. So konnten bereits zahlreiche Metzgereien mit derMethode der SCHENKSI Digital GmbH Fachverkäufer, Fleischer undProduktionsmitarbeiter von sich überzeugen und ihre Sichtbarkeit in ihrer Regionerhöhen. Die Qualität des Angebots wird dabei nicht nur durch zahlreicheErfolgsstorys, sondern ebenfalls durch die Auszeichnung ihrer Systeme deutlich.