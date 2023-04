European Bioplastics unterstützt konkreten Vorschlag der EU-Kommission / Warum Kaffeekapseln kompostierbar sein sollten

Berlin (ots) - European Bioplastics (EUBP) unterstützt die Absicht der

Europäischen Kommission, Kaffeekapseln verpflichtend kompostierbar zu machen und

fordert das EU-Parlament und den Rat auf, diesen konkreten Vorschlag

aufrechtzuerhalten, um seine Wirksamkeit nicht zu schwächen.



"Wir bedauern zwar, dass derzeit nur eine begrenzte Anzahl von Verpackungen

vorgeschlagen wird, die zwingend kompostierbar sein sollen, aber wir

unterstützen die Aufnahme von Kaffeekapseln in die Liste der Produkte, die in

Zukunft nur noch auf den EU-Markt gebracht werden dürfen, wenn sie als

kompostierbar zertifiziert sind", sagt Hasso von Pogrell, Geschäftsführer der

EUBP.





Kaffee macht etwa 80 % des Gewichts einer Kaffeekapsel aus. Die Erfassung desHauptbestandteils der Kapseln durch organisches Recycling gewährleistet dengrößtmöglichen Werterhalt der gebrauchten Anwendung, was den Grundsätzen derKreislaufwirtschaft entspricht. Kompost, der Kaffeesatz enthält, hat mehrereVorteile für die Verbesserung des Bodens. Bei jeder anderen End-of-Life-Optiongeht das wertvolle organische Material einfach verloren.Die Folgenabschätzung der Kommission kommt zu dem Schluss, dass kompostierbareKaffeekapseln aus Sicht der Ökobilanz eine bevorzugte Option darstellen.Kompostierbare Kaffeekapseln erhöhen die Erfassung von Bioabfall erheblich,verringern die Verunreinigung des Komposts mit nicht kompostierbarenKunststoffen und führen nicht zu einer erhöhten Verunreinigung andererAbfallströme.Wenn alle auf dem Markt befindlichen Kaffeekapseln in industriellenKompostieranlagen kompostierbar sind, können die Verbraucher sicher sein, wo sieihre Kapseln nach Gebrauch entsorgen können. Die Betreiber von Kompostieranlagenhaben die Gewissheit, dass alle Single-Serve-Einheiten, die in ihre Anlagengelangen, sicher sind und wie das übrige Ausgangsmaterial biologisch abgebautwerden können und kein Mikroplastik hinterlassen.Da die getrennte Sammlung von Bioabfällen in der EU bis 2024 verpflichtend seinwird, besteht keine Notwendigkeit für den Aufbau einer speziellen Infrastrukturfür die Sammlung, Sortierung und das biologische Recycling von zertifiziertenkompostierbaren Kaffeekapseln. Dies gilt jedoch nicht für andere Arten vonKaffeekapseln auf dem Markt, für die es nur in wenigen Ländern Recycling-Systemegibt."Wir sind daher der festen Überzeugung, dass das biologische Recycling dieumweltfreundlichste Option für die Entsorgung von Kaffeekapseln ist, und forderndas Parlament und den Rat auf, Kaffeekapseln auf der vorgeschlagenenPositivliste für obligatorisch kompostierbare Verpackungen zu belassen, wie imVorschlag der Kommission für überarbeitete Verpackungsvorschriften (PPWR)dargelegt", so von Pogrell abschließend. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.european-bioplastics.org .Pressekontakt:Hasso von Pogrell,Managing Director, European Bioplastics,+493028482350,mailto:press@european-bioplastics.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/68147/5479858OTS: European Bioplastics