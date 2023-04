Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 04.04.2023

Kursziel: 31,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Miguel Lago Mascato



FORTEC Elektronik nach erster Jahreshälfte im herausfordernden Marktumfeld auf Kurs zur Guidance-Erfüllung am oberen Ende



FORTEC Elektronik hat am Donnerstag finale H1-Zahlen veröffentlicht, die den bereits vorab gemeldeten Umsatz- und EBIT-Größen entsprechen und auf eine Fortsetzung des Konzernwachstums im aktuellen GJ hindeuten. Nach unserer Einschätzung dürfte das Management auf FY-Sicht die umsatzseitige Guidance übertreffen. Ergebnisseitig ist die Guidance trotz temporär gestiegener Inputkosten am oberen Ende u.E. realistisch.

Umsatz in H1 um rund 18% yoy gesteigert: Nach H1 realisiert FORTEC einen Konzernerlös von 49,4 Mio. Euro, was eine Steigerung von 17,5% yoy impliziert. In Q2 steigerte das Unternehmen die Top Line dementsprechend um 17,1% yoy auf 24,5 Mio. Euro. Sowohl das Segment Stromversorgungen (18,2 Mio. Euro) als auch das Segment Datenvisualisierung (9,5 Mio. Euro) konnten deutliche Erlöszuwächse von 19,0% yoy bzw. 12,4% yoy verzeichnen.

Profitabilität trotz Kostensteigerungen auf Vorjahresniveau: Nach 6M erwirtschaftet FORTEC ein EBIT von 4,6 Mio. Euro (Marge: 9,4%; -0,3 PP yoy). Für Q2 impliziert dies 1,9 Mio. Euro bzw. einen Margen-Rückgang von 1,0 PP yoy. So wirken sich gestiegene Betriebskosten aufgrund inflationsbedingter Lohn- und Energiepreiserhöhungen wie von uns erwartet temporär belastend auf die Profitabilität beider Geschäftsbereiche aus.

Übertreffen der Top Line-Guidance absehbar: Im Zuge der H1-Veröffentlichung bestätigte das Management die FY-Guidance (Umsatz: 91,0 bis 97,0 Mio. Euro; EBIT: 8,0 bis 9,0 Mio. Euro). Die Run-Rate von 49,4 Mio. Euro deutet u.E. darauf hin, dass FORTEC die Top Line-Zielspanne von 91,0 bis 97,0 Mio. Euro in 2023 übertreffen wird. So konnte das Unternehmen in allen GJ seit 2017/2018 in H2 mindestens 6,4% ggü. H1 wachsen. Die Erfüllung des Guidance-Höchstwertes impliziert ein H2-Wachstum von lediglich 1,4%. Der hohe Auftragsbestand von 95,0 Mio. Euro und eine Verbesserung der Lieferkettensituation dürften zu einem deutlich positiveren Verlauf beitragen. Für H2 nehmen wir konservativ ein Wachstum deutlich unterhalb der Vorjahre an (3,2%; 51,0 Mio. Euro) und bestätigen unsere Umsatzprognose von 100,0 Mio. Euro. Ebenso behalten wir unsere Ergebnisprognose am oberen Ende der Bandbreite bei, die eine rückläufige EBIT-Marge von 0,5 PP yoy berücksichtigt.



[Abbildung]



Fazit: FORTEC wird u.E. aufgrund eines starken H2 die Top Line-Guidance übertreffen. Temporäre Inputkostensteigerungen dürften indes eine leicht rückläufige Marge nach sich ziehen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 31,00 Euro.







Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand.

