Wirtschaft Dax kann neues Jahreshoch nicht halten - Ölpreis stabilisiert sich

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Dienstag hat der Dax geringfügig zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.603 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,1 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Die positive Dynamik vom Handelsstart, die zum Mittag in einem neuen Jahreshoch gipfelte, verpuffte gegen Nachmittag allmählich und wandelte sich in einen Abwärtstrend, der einen Großteil der anfänglichen Gewinne preisgab. An der Spitze der Kursliste befanden sich bis kurz vor Handelsschluss Papiere von Merck, Henkel und Rheinmetall. Am Ende rangierten entgegen dem Trend die Anteilsscheine von der Deutschen Bank, RWE und Infineon.