OKX und Rúben Dias, Spieler bei Manchester City, präsentieren erstmals das globale Metaversum-Trainingserlebnis „Train Like Dias"

„Train like Dias" versetzt Fans in die Lage, einige von Rúben Dias' beliebtesten Trainingstechniken zu verfolgen und von seinen Coaching- und Leistungstipps im „OKX Collective"-Metaversum zu profitieren. Rúben Dias spielt seit 2020 für Manchester City und seit 2018 in der portugiesischen Nationalmannschaft.

OKX Collective ist eine einzigartige, virtuelle Metaversum-Umgebung, die es Fans ermöglicht, das Web3 selbst zu erleben und Zugriff auf besondere Inhalte der Manchester-City-Spieler Alex Greenwood, Ilkay Gündoğan, Jack Grealish und Rúben Dias zu erhalten.

Rúben Dias stellte fest: „OKX Collective ist eine einzigartige Möglichkeit, Fan-Interaktionen auf eine ganz neue Ebene zu bringen. Durch das Metaversum können wir Fans überall in der Welt einen kleinen Eindruck davon vermitteln, wie ich mich auf einen Spieltag vorbereite, und vielleicht zeigen, wie sie ihr eigenes Spiel verbessern können."

Haider Rafique, Global Chief Marketing Officer bei OKX, erklärte: „Die Möglichkeiten, die das Web3 bieten kann, sind enorm und einzig durch unsere eigene Fantasie begrenzt. Die Art und Weise, in der ,Train Like Dias' Rúben und seine Fans einander näherbringt, ist ein weiteres großartiges Beispiel dafür, was diese Technologie möglich macht. OKX Collective beginnt gerade erst, und wir können es kaum erwarten, was Alex Greenwood, Ilkay Gündoğan und Jack Grealish zum Ende der Saison für die Fans geplant haben."

Fans, die OKX Collective besuchen, kommen in den Genuss besonderer Erfahrungen, die um den Spielstil und die persönlichen Interessen jedes Spielers herum entworfen wurden. Zusätzlich zu den exklusiven Trainingsinhalten umfassen diese auch Musik und NFT-basierte digitale Erlebnisse. Im Metaversum können Fans an Wettbewerben teilnehmen, um tolle Preise zu gewinnen, darunter Pässe für Team-Trainings, Fußball-Tickets und vieles mehr.

Um auf das Metaversum von OKX Collective zuzugreifen, müssen Fans einfach nur auf diesen Link okx-metaverse.com klicken und ihren personalisierten Avatar kreieren.

OKX ist der offizielle Trainingsausstattungspartner von Manchester City für die Spielsaison 2022/23.