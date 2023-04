Die neusten Bergbau-Nachrichten im SRC Newsletter 08-2023

Liebe Leserinnen und Leser,

die brandneuen Swiss Resource Capital Spezialreports zu den Themen Batteriemetalle, Edelmetalle, und Uran sind verfügbar! Es erwarten Sie viele Informationen zu den entsprechenden Metallen, spannende Interviews und Investmentideen.

Die kostenlosen Spezialreports können unter folgendem Link abgerufen werden: https://www.resource-capital.ch/de/reports/

Aktie der Woche

Tudor Gold vermeldet massive Erhöhung der Gold-Ressourcenbasis

Tudor Gold Corp. vermeldete vor kurzer Zeit die Ergebnisse seiner aktualisierten Mineralressourcenschätzung für sein Goldprojekt Treaty Creek in der Golden Triangle Region von British Columbia. Demnach verfügt Treaty Creek über eine angezeigte Mineralressource von 23,37 Millionen Unzen Goldäquivalent innerhalb von 641,93 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,13g/t Goldäquivalent sowie über eine abgeleitete Mineralressource von 7,35 Millionen Unzen Goldäquivalent innerhalb von 233,90 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 0,98g/t Goldäquivalent. Allein das Gebiet CS-600 besteht aus einem intrusiven Gold-Kupfer-Porphyr-System und beherbergt eine angezeigte Mineralressource von 9,86 Millionen Unzen Goldäquivalent innerhalb von 278,02 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 1,10g/t Goldäquivalent. Ein Sensitivitäts-Cutoff von 1,0 g/t für die gesamte angezeigte Mineralressource (Tagebau und Untertagebau) misst 15,18 Millionen Unzen Goldäquivalent mit einem Gehalt von 1,48g/t Goldäquivalent. Damit gelang auch eine Verbesserung der Definition und der räumlichen Kontinuität des Porphyrsystems Goldstorm, das sich aus sechs separaten Mineraldomänen auf einem Gebiet mit einer Länge von etwa 2.500 Metern, einer Breite von 1.000 Metern und einer Tiefe von 1.400 Metern zusammensetzt. Die Goldstorm-Lagerstätte ist im Süden, Norden, Nordosten und in der Tiefe weiterhin offen.

Die jüngste Schätzung für die Lagerstätte Goldstorm führte damit zu einer beeindruckenden Steigerung des Goldäquivalentgehalts um 53% und einer Steigerung der gesamten Unzen Goldäquivalent innerhalb der angezeigten Mineralressourcenkategorie um 20%.

News: Tudor Gold Upgrade

Tudor Gold steigert Finanzierung auf 16 Millionen CA$ und holt Sprott mit an Bord

Weiterhin konnte Tudor Gold vermelden, dass es aufgrund der starken Nachfrage von Investoren eine geänderte Vereinbarung mit Research Capital Corporation als Lead Underwriter und alleinigem Bookrunner im Namen eines Konsortiums von Underwritern, einschließlich Red Cloud Securities Inc. und Roth Canada, ULC, um den Umfang des zuvor angekündigten Buy-Deal-Privatplatzierungsangebots von 10.000.000 CA$ auf ca. 16.000.000 CA$ Gesamtbruttoerlöse für das Unternehmen zu erhöhen. Eric Sprott hat über seine Firma 2176423 Ontario Ltd. seine Absicht bekundet, sich an dem Angebot zu beteiligen.

News: Tudor Gold Finanzierung

Videos der Woche

Im Folgenden können wir Ihnen wieder einige interessante Interviews und News zu ausgewählten Werten präsentieren:

Weiter Videos finden Sie unter folgenden Links:

Broker-Kaufempfehlungen

Kaufempfehlung für Fury Gold Mines von H.C. Wainwright & Co.

Das Analystenhaus H.C. Wainwright & Co. veröffentlichte vor wenigen Tagen einen Research-Report zu Fury Gold Mines. Darin sprachen die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 1,50 CA$ aus.

Research-Report: H.C. Wainwright mit Kaufempfehlung für Fury Goldmines und 1,50 USD Kursziel

Unternehmensnews

Aurania Resources schließt erste Tranche der Privatplatzierung ab

Aurania Resources gab jüngst bekannt, dass es die erste Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierungsfinanzierung abgeschlossen hat. Im Rahmen der ersten Tranche wurden insgesamt 7.801.145 Einheiten zu einem Preis von 0,46 CA$ pro Einheit verkauft, was einem Bruttoerlös von 3.588.526,70 CA$ entspricht.

News: Aurania gibt Abschluss der ersten Tranche der Privatplatzierung bekannt

Caledonia Mining gibt sehr gute Jahreszahlen bekannt

Caledonia Mining gab vor kurzem seine Betriebs- und Finanzergebnisse für das am 31. Dezember 2022 endende Jahr bekannt. Das Unternehmen generierte Bruttoeinnahmen von 142 Millionen US-Dollar (2021: 121 Millionen US-Dollar). Der Bruttogewinn lag bei 61,8 Millionen US-Dollar (2021: 54,1 Millionen US-Dollar). Die All-In-Kosten pro Unze lagen bei 878 US$. 2022 wurden rund 80.700 Unzen Gold gefördert. Für 2023 wird eine Goldproduktion von 87.500 bis 97.000 Unzen prognostiziert.

News: Caledonia Mining Corporation Plc berichtet Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 und kündigt Telefonkonferenz mit der Geschäftsführung an

Discovery Silver stößt auf neue Vererzung

Discovery Silver gab kürzlich die Ergebnisse der Bohrlöcher der Machbarkeitsstudie auf seinem Vorzeige-Silberprojekt Cordero im mexikanischen Bundesstaat Chihuahua bekannt. Dabei stieß das Unternehmen unter anderem auf 39 Meter mit durchschnittlich 241 g/t AgEq sowie 15 Meter mit durchschnittlich 370 g/t AgEq. Bei diesen Bohrungen handelt es sich um Reserven- und Ressourcenerweiterungsbohrungen, die in eine Machbarkeitsstudie in Verbindung mit einer für die erste Hälfte des Jahres 2024 geplanten Ressourcenaktualisierung einfließen werden.

News: Discovery durchschneidet 241 g/t AgEq auf 39 m in der Machbarkeitsstudie bei Cordero

First Tin beschleunigt Genehmigungsverfahren für Tellerhäuser

First Tin hat einen wichtigen Meilenstein im Genehmigungsverfahren für das geplante Bergwerk Tellerhäuser erreicht, in dem in wenigen Jahren Zinn und weitere Rohstoffe für die Energiewende abgebaut werden sollen. Das sächsische Oberbergamt, zuständige Behörde für alle Bergbauvorhaben im Land, hat die Pläne für ein zukünftiges Bergwerk geprüft und bestätigt, dass First Tin die Umweltverträglichkeitsvorprüfung erfolgreich absolviert hat. Damit kann das Unternehmen direkt in das Rahmenbetriebsplan-Verfahren einsteigen. Mit diesem Schritt kann das Genehmigungsverfahren insgesamt um bis zu 12-18 Monate schneller absolviert werden. Grund für den schnellen Fortschritt ist der minimale ökologische Fußabdruck, den das Bergwerk beim Aufbau und der späteren Produktion haben soll.

News: Update im Genehmigungsprozess Tellerhäuser

MAG Silver vermeldet sehr gute Jahresergebnisse

MAG Silver gab jüngst die geprüften konsolidierten Finanzergebnisse des Unternehmens für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2022 bekannt. 646.148 Tonnen mineralisiertes Erschließungs- und Stollenmaterial wurden in den Anlagen von Fresnillo und Saucito verarbeitet, wobei 8.697.372 zahlbare Unzen Silber, 20.268 zahlbare Unzen Gold, 4.487 zahlbare Tonnen Blei und 6.758 zahlbare Tonnen Zink produziert und verkauft wurden. Der durchschnittliche Silberkopfgehalt für das Jahr betrug dabei 520 Gramm pro Tonne. Die Einnahmen aus der vorkommerziellen Produktion (abzüglich der Aufbereitungs- und Verarbeitungskosten) beliefen sich auf insgesamt 215.736.000 US$, abzüglich 61.985.000 US$ an Abbau- und Transportkosten und 20.913.000 US$ an Abschreibungen und Amortisationen, wodurch sich der Bruttogewinn von Juanicipio auf 132.838.000 US$ belief. Die Metallausbeute und der Konzentratgehalt entsprechen weiterhin den Erwartungen der ersten metallurgischen Testarbeiten, die bei Valdecañas durchgeführt wurden.

News: MAG Silver berichtet über das Jahresergebnis 2022

Osisko Development legt Jahreszahlen vor

Osisko Development gab kürzlich seine Finanz- und Betriebsergebnisse für die zwölf Monate bis 31. Dezember 2022 bekannt. Demnach verkaufte das Unternehmen im abgelaufenen Jahr 2022 26.875 Unzen Gold. Zum 31. Dezember 2022 verfügte das Unternehmen über Barmittel in Höhe von rund 105,9 Millionen US-Dollar. Ungefähr 62 % der 1.390 Meter des Trixie-Portals und der unterirdischen Abstiegsrampe wurden bisher fertiggestellt. Ziel ist es, die Verarbeitungskapazität auf 500 Kurztonnen pro Tag zu erhöhen, vorbehaltlich des Abschlusses der erforderlichen Modernisierungen der Minen- und Mühleninfrastruktur.

News: Osisko Development meldet Ergebnisse für das vierte Quartal und das Jahresende 2022

Osisko Gold Royalties vermeldet Quartalszahlen

Osisko Gold Royalties hat kürzlich die Einreichung seiner Betriebs- und Finanzergebnisse für den dreimonatigen Übergangszeitraum zum 31. Dezember 2022 bekanntgegeben. Das Unternehmen verzeichnete einen Gesamtumsatz und Optionserlöse in Höhe von 1,1 Millionen US$ für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2022, ein Anstieg um 11% gegenüber den drei Monaten bis zum 31. Dezember 2021. Die gesellschaft rechnet mit Gesamteinnahmen und Optionserlösen zwischen 5,5 und 6,5 Millionen US$ im Jahr 2023.

News: Gold Royalty Corp. gibt Quartalsergebnisse bekannt und prognostiziert weiteres Wachstum im Jahr 2023

Scott Melbye bleibt Präsident der Uranium Producers of America

Uranium Energy vermeldete vor kurzem, dass Scott Melbye, Executive Vice President von UEC, für eine weitere Amtszeit als Präsident der Uranium Producers of America wiedergewählt wurde. Melbyes Wiederwahl markiert seine dritte Amtszeit als Präsident und ist eine Würdigung seines langjährigen Rufs der Exzellenz und Führung in der Uranindustrie. Die führende Rolle der UEC in der Branche ist das Ergebnis des Engagements des Teams für die hohen Standards der Kernbrennstoffindustrie. Ihre hervorragenden Leistungen und jahrzehntelange Erfahrung kommen dem Unternehmen zugute und bilden eine solide Grundlage für künftiges Wachstum und Erfolg.

News: Uranium Energy Corp kündigt Wiederwahl von Executive Vice President Scott Melbye zum Präsidenten der Uranium Producers of America an

Sibanye-Stillwater stellt finanzielle Hilfe für zukünftige Tochterfirma

Sibanye-Stillwater informierte vor kurzem, dass der Vorstand von Sibanye-Stillwater nach einem Antrag auf finanzielle Unterstützung in Notfällen eine finanzielle Unterstützung von bis zu 30 Millionen AU$ für New Century Resources Limited genehmigt hat. In der von New Century am 17. März 2023 als Reaktion auf das Übernahmeangebot von Sibanye-Stillwater herausgegebenen Erklärung des Unternehmens wurde den Aktionären gegenüber hervorgehoben, dass "die jüngsten Wetterereignisse zu einem Produktionsausfall geführt haben, der sich wahrscheinlich auf die kurzfristige Liquiditätsposition des Unternehmens auswirken wird" und dass "wie im Halbjahresabschluss zum 31. Dezember 2022 festgestellt, eine wesentliche Unsicherheit besteht, die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit von New Century zur Fortführung des Unternehmens als eigenständiges Unternehmen aufkommen lassen kann". Sibanye-Stillwater verpflichtet sich weiterhin zur Zusammenarbeit mit New Century, um die Sicherheit des Teams vor Ort und die sichere Wiederaufnahme des Betriebs zu gewährleisten. Das bestehende Übernahme-Angebot an die New-Century-Aktionäre wurde gut angenommen, wobei sich der Anteil von Sibanye-Stillwater an New Century durch eine Kombination aus Käufen auf dem Markt und der Annahme des Übernahmeangebots bis zum 21. März 2023 auf 87,64 % erhöht hat.

News: Sibanye-Stillwater stellt finanzielle Soforthilfe für New Century Resources bereit, nachdem der Betrieb der Century-Mine aufgrund der extremen Wetterbedingungen in Nord-Queensland eingestellt wurde

Sierra Madre Gold & Silver erhält Genehmigung zur Akquisition von La Guitarra

Sierra Madre Gold & Silver verkündete vor wenigen Tagen, dass das Unternehmen von der mexikanischen Kartellbehörde, der Comisión Federal de Competencia Económica, die Genehmigung für den Erwerb der Silber-Gold-Mine La Guitarra erhalten hat. Nach Erhalt dieser Genehmigung wird der Abschluss der Akquisition in Kürze erwartet, gefolgt von der Wiederaufnahme des Handels mit Sierra Madre-Aktien.

News: Sierra Madre erhält mexikanische kartellrechtliche Genehmigung für die Akquisition von La Guitarra

US Critical Minerals beantragt Bohrgenehmigungen

US Critical Minerals gab kürzlich bekannt, dass das Unternehmen mit dem Bureau of Land Management eine Genehmigung für Diamantbohrungen von bis zu 2.000 Metern auf dem Lithiumgrundstück Clayton Ridge beantragt hat. Das Grundstück befindet sich im Esmeralda County, Nevada, und erstreckt sich über insgesamt ca. 3.600 Acres, die ein hängendes Becken oberhalb des Clayton Valley abdecken, das die einzige lithiumproduzierende Region in den Vereinigten Staaten ist. USCM hat das Recht, eine 100%ige Beteiligung am Grundstück zu erwerben. Phase 1 wird bis zu vierzehn Diamantbohrlöcher umfassen, um die bis dato am besten identifizierten Ziele zu erproben. Das vorgeschlagene Programm wird bis in eine Tiefe von bis zu 250 Metern gehen und unschätzbare Informationen über die Mächtigkeit und den Gehalt der lithiumhaltigen Einheiten auf dem gesamten Grundstück liefern.

News: USCM leitet Genehmigungsverfahren für Bohrungen auf dem Lithium-Grundstück Clayton Ridge ein

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

Swiss Resource Capital AG

Profitieren Sie von unserem über Jahrzehnte aufgebauten einzigartigen Netzwerk zu Bergbauunternehmen, Brokern, Analysten und Branchenkennern und abonnieren Sie jetzt kostenlos und absolut unverbindlich unseren Newsletter!

Investieren in den Megatrend Rohstoffe – Grundpfeiler der Elektromobilität und vieler Zukunftstechnologien

Sie müssen kein Börsenprofi sein, um kluge Investmententscheidungen zu treffen. Investieren Sie gemeinsam mit Swiss Resource Capital AG und Asset Management Switzerland AG in den Megatrend Rohstoffe. Seit 05.03.2020 ist das Spezialwissen der Experten als Wikifolio Zertifikat erhältlich.

Link zu Wikifolio: https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf0srcplus

Börsenplätze: Stuttgart EUWAX | L&S Lang und Schwarz | SIX Swiss Exchange Schweiz

ISIN: DE000LS9PQA9

WKN: LS9PQA

Mehr Infos unter: https://www.resource-capital.ch/de/ueber-uns/src-mining-special-situat ...

Hinweis gemäß §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) zu bestehenden Interessenskonflikten der Swiss Resource Capital AG und der Autoren der Swiss Resource Capital AG:

Sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden. Es besteht somit ein Interessenskonflikt nach oben genannten Paragrafen. Ferner beabsichtigen sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG in naher Zukunft, sich von Aktienbeständen zu trennen und damit von steigenden Kursen und/oder erhöhter Liquidität der jeweiligen Aktie zu profitieren. Zudem behalten sich sowohl die Swiss Resource Capital AG, als auch die Autoren der Swiss Resource Capital AG vor, jederzeit Aktien von Unternehmen, die in dieser Publikation erwähnt wurden zu kaufen oder zu verkaufen, auch unabhängig von einer Berichterstattung in Publikationen der Swiss Resource Capital AG. Auch hieraus ergibt sich ein entsprechender Interessenskonflikt nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz).

Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass die Swiss Resource Capital AG IR-Beratungsverträge (Übersetzungen, Organisieren von Roadshows, Unterstützung bei der Suche nach Investoren bei Kapitalerhöhungen etc.) mit, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen geschlossen hat und daraus ebenfalls Interessenskonflikte nach §34 WpHG (Deutschland) und gemäß § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) sowie gemäß Art. 620 bis 771 Obligatorenrecht (Schweiz) bestehen.

Die Swiss Resource Capital AG sowie die Autoren der Swiss Resource Capital AG halten aktuell Aktien an folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Werten oder beabsichtigen dies zu tun: Tudor Gold + Aurania Resources + Caledonia Mining + Calibre Mining + Century Lithium + Discovery Silver + First Tin + Fury Gold Mines + Gama Explorations + Green Shift Commodities + MAG Silver + Osisko Development + Osisko Gold Royalties + Queen’s Road Capital + Sibanye-Stillwater + Sierra Madre Gold & Silver + Tier One Silver + US Critical Metals + Uranium Energy + Vizsla Silver.

Die Swiss Resource Capital AG hat mit folgenden, in dieser Ausgabe erwähnten Unternehmen IR-Beratungsverträge geschlossen: Aurania Resources + Caledonia Mining + Calibre Mining + Century Lithium + Discovery Silver + First Tin + Fury Gold Mines + Gama Explorations + MAG Silver + Osisko Development + Osisko Gold Royalties + Queen’s Road Capital + Sibanye-Stillwater + Sierra Madre Gold & Silver + Tier One Silver + US Critical Metals + Uranium Energy + Vizsla Silver.



Diese Publikation basiert auf den ausführlichen Risikohinweisen, Haftungsbeschränkungen und Disclaimern der Swiss Resource Capital AG, die hier eingesehen werden können:

Risikohinweis und Disclaimer SRC AG