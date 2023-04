Das passt / Kommentar von Elisabeth Saller zum Hahn-Verkauf (ots) - Das TriererUnternehmen Triwo um Peter Adrian darf den Flughafen Hahn kaufen. Damit endetein schwieriges Kapitel des insolventen Flughafens, dessen Eigentümerwechsel anchinesische Firmen unglücklich, teils chaotisch und blamabel verliefen. Nunkönnte es aber wieder aufwärtsgehen im Hunsrück. Auch die Hoffnung auf einebeständige Lösung ist groß. Die Vorzeichen dafür stehen gut. Der Hahn geht aneinen Unternehmer aus der Region, der in die Region investieren will. Adrian istselbst Pilot und betreibt mit seinen Firmen schon vier Flugplätze inDeutschland. Er kennt sich in der Branche aus, bringt Wissen mit und könnte fürdie 400 Mitarbeiter am Hahn, die er alle übernehmen will, auch ein guter Chefsein: Das wichtigste Kapital eines Unternehmens seien die Mitarbeiter, sagte ereinmal.Keine weiteren Probleme und VerzögerungenDie Gläubiger gehen mit dieser Wahl auch weiteren Problemen und Verzögerungenaus dem Weg. Denn mit dem Russen Viktor Charitonin (NR Holding) und demtürkischen Flughafenbetreiber YDA waren zwei Nicht-EU-Angehörige am Hahninteressiert. Doch wenn so jemand ein Unternehmen in Deutschland erwerben willund es sicherheitsrelevante Bedenken gibt, prüft dasBundeswirtschaftsministerium den Verkauf. Für Charitonin lief diese Prüfungschon seit Mitte Januar.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/65597/5479954OTS: Allgemeine Zeitung Mainz