Tilray Brands und Green Thumb Industries 

Ein letzter nennenswerter Vorstoß auf der Oberseite fiel Anfang Februar in sich zusammen. Im Bereich von 3,5+ US-Dollar setzten damals Gewinnmitnahmen ein. Zwischenzeitlich tauchte Tilray Brands unter die 2,5 US-Dollar ab. In den letzten Wochen bewegte sich Tilray in einer Handelsspanne in den Begrenzungen von 2,3 US-Dollar bis 2,7 US-Dollar seitwärts. Ob die aktuelle Handelsspanne bereits den Boden darstellt, bleibt abzuwarten. Aus charttechnischer Sicht ist der Sachverhalt klar: Sollte es für Tilray Brands unter die 2,3 US-Dollar gehen, ist das Thema Bodenbildung vom Tisch. Gleichzeitig müsste eine Neubewertung der Lage erfolgen. Hingegen würde ein nachhaltiger Vorstoß über die 2,7 US-Dollar das Thema Bodenbildung vorantreiben. Ganz ähnlich sieht es bei Green Thumb Industries aus.

Green Thumb Industries bewegt sich bereits seit Ende 2022 in einer ausgeprägten Range seitwärts. Das Handelsgeschehen spielte sich hierbei zwischen 9,0 US-Dollar und 7,5 US-Dollar ab. Die charttechnische Ausgangslage ist klar: Green Thumb Industries muss über die 9,0 US-Dollar, um die Bodenbildung zu forcieren. Sollte es hingegen unter die 7,5 US-Dollar gehen, muss mit weiteren Abgaben und der Ausdehnung der Korrektur gerechnet werden.