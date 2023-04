Geduld ist gefragt

Unsere letzte Kommentierung zur Baumwolle datiert aus dem Januar. Bereits damals dominierte eine Seitwärtsbewegung das Handelsgeschehen. Bereits ein flüchtiger Blick auf den Chart lässt erahnen, dass man in den letzten Wochen in puncto Preisentwicklung nicht sonderlich viel verpasst zu haben scheint…

Rückblick

In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die gute Nachricht vorweg – die Unterstützung 0,80 US-Dollar / 0,78 US-Dollar blieb auch in den letzten Wochen intakt. Die weniger gute Nachricht gleich hinterher – Baumwolle vermochte es auch zuletzt nicht, nachhaltiges Aufwärtsmomentum zu kreieren und nachhaltig über die 1 US-Dollar vorzustoßen. Im Ergebnis entwickelte sich eine Seitwärtsbewegung in den Grenzen 0,90 US-Dollar bis 0,8 US-Dollar. Diese hat über die letzten Wochen bereits beachtliche Relevanz erlangt, sodass ein Ausbruch (in jedwede Richtung) ein starkes charttechnisches Signal auslösen könnte. […]“.

Aktuelles Chartbild

Zuletzt geriet die Unterseite der dominierenden Handelsspanne ins Wanken. Baumwolle tauchte unter die die Unterstützung 0,80 US-Dollar / 0,78 US-Dollar ab, konnte aber einen nachhaltigen Rücksetzer vermeiden. Mittlerweile ist Baumwolle wieder in die Range zurückgekehrt. Die Oberseite der Range wird vom Bereich um 0,90 US-Dollar gebildet.

Fundamentale Aspekte

Unter fundamentalen Aspekten stand zuletzt der am 08.03. veröffentlichte WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) für März des US-Agrarministeriums (USDA) im Fokus. Dieser fiel in Bezug auf Baumwolle leicht negativ aus. So sieht die aktuelle Erwartung für das Erntejahr 2021 / 2022 mit 86,11 Mio. Ballen einen leicht höheren Wert für die weltweiten Lagerendbestände für Baumwolle vor, als noch im Februar-Bulletin mit 85,24 Mio. Ballen. Für das Erntejahr 2022 / 2023 fielen die Veränderungen deutlicher aus. Wurden im Februar-Bulletin noch Lagerendbestände in Höhe von 89,08 Mio. Ballen prognostiziert, waren es im aktuellen März-Report 91,15 Mio. Ballen. Unterm Strich wird für das Erntejahr 2022 / 2023 weiterhin ein deutlicher Überschuss am Markt erwartet.

Kurzum

Die Preisentwicklung plätschert so dahin. Der erste Vorstoß, die Handelsspanne über die Unterseite aufzulösen, schlug fehl. Möglicherweise versucht es der Markt nun auf der Oberseite. Generell machen die Begrenzungen der Range weiterhin einen robusten Eindruck, sodass eine Fortsetzung der Seitwärtsbewegung zu erwarten ist. Geduld bleibt eine gefragte Tugend.