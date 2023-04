Platzt der Knoten? 

Es ist schon etwas länger her, dass wir an dieser Stelle den Philadelphia Gold/Silver Index thematisierten. Die aktuelle Situation verlangt es förmlich, dass wir den Index in den Fokus rücken.

Der Blick auf den unteren Chart offenbart eine überaus spannende Konstellation, die sowohl Chancen als auch Risiken offeriert.

Charttechnik

Ende Januar dieses Jahres nahm der Philadelphia Gold/Silver Index den Widerstandsbereich von 140 Punkten ins Visier. Die damalige Gemengelage vereitelte aber einen Durchbruch. Und so kam es, wie es kommen musste. Gewinnmitnahmen setzten ein und zwangen den Philadelphia Gold/Silver Index in eine Konsolidierung. Rasch fand sich der Index im Bereich von 110 Punkten wieder. Ein erster Erholungsversuch erlangte keine Relevanz und endete im Bereich von 120 Punkten. Es folgte ein erneuter Test der 110 Punkte. Wieder hielt dieser Bereich und erneut setzte der Philadelphia Gold/Silver Index zu einer Erholung an. Dieses Mal war mehr Dampf dahinter. Der Index durchbrach die 120 Punkte und zuletzt auch die 130 Punkte. Nun gilt es, den Vorstoß zu Ende zu führen und auch über die 140 Punkte zu springen.

Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen könnten schlechter sein. Gold nimmt die 2.000 US-Dollar ins Visier. Silber ist im Begriff, die 24 US-Dollar zu überwinden. Die Produzentenaktien profitieren vom aktuellen Preisniveau.

Fazit

Philadelphia Gold/Silver Index hat sich mit dem Sprung über die 130 Punkte in eine aussichtsreiche Position vorgearbeitet. Nun muss es für ihn darum gehen, diese in einen erfolgreichen Vorstoß über die 140 Punkte umzumünzen. Sollte ihm dieses Unterfangen gelingen, würde sich dem Index weiteres Aufwärtspotential in Richtung 147 Punkte oder gar in Richtung 157 Punkte eröffnen. Im besten Fall bleiben etwaige Rücksetzer auf 130 Punkte begrenzt. Die zentrale Unterstützungszone verorten wir in den Bereich von 120 Punkten / 110 Punkten.