Rally im 2. Anlauf?

Gold nimmt die 2.000 US-Dollar erneut ins Visier. Erst kürzlich scheiterte das Edelmetall mit dem Vorhaben, sich oberhalb von 2.000 US-Dollar zu etablieren. Einsetzende Gewinnmitnahmen vereitelten den letzten Versuch. Nach einer Konsolidierung ist das Edelmetall nun zurück im Spiel. Gelingt es dieses Mal? Womöglich werden bereits die nächsten Tage Aufschluss darüber geben.



Im März gelang es noch nicht, die 2.000 US-Dollar nachhaltig und dauerhaft zu überwinden. Gold trat danach in eine Konsolidierung ein. Der Verlauf dieser Konsolidierung nährt die Hoffnung, dass es dieses Mal mit einem Ausbruch über die 2.000 US-Dollar etwas werden könnte. Gold verstand es während der jüngsten Preisschwäche, die eminent wichtige Zone 1.920 US-Dollar / 1.900 US-Dollar zu verteidigen. Die Konsolidierung spielte sich weitgehend oberhalb von 1.950 US-Dollar ab. Mit anderen Worten: Gold verlor nie wirklich den Kontakt zu den 2.000 US-Dollar.

Greenback schwächelt.

Als Trumpf in der aktuellen Situation erweist sich die Schwäche des US-Dollars. Damit lockerte sich der Würgegriff des Greenbacks und Gold kann „durchatmen“. Obacht ist dennoch geboten, denn in den kommenden Tagen werden zahlreiche US-Konjunkturdaten veröffentlicht, die die Karten noch einmal neu mischen könnten.

Bestandsentwicklung der physisch besicherten Gold-ETF

Wir bemühen des Öfteren die Bestandsentwicklung des SPDR Gold Shares als rudimentären Indikator, um die Befindlichkeiten im Goldsektor zu erfassen. Die Bestandsentwicklung des weltgrößten, physisch besicherten Gold-ETF zeigte in den letzten Monaten übergeordnet nach unten; von gelegentlichen kleineren Gegenbewegungen einmal abgesehen. Seit Anfang März leg(t)en die Bestände des SPDR Gold Shares allerdings kontinuierlich zu. Zwar fehlt es dem Bestandsaufbau bislang an der ganz großen Dynamik, doch es findet seit längerer Zeit wieder ein kontinuierlicher Aufbau statt. Um das einmal mit Daten zu unterlegen. Per 10. März wurde ein Bestand von 901+ Tonnen ausgewiesen. Am 03.04. waren es bereits 930 Tonnen. Ob es sich hierbei um einen generellen Stimmungsumschwung unter Investoren handelt, bleibt noch abzuwarten.

Charttechnik

Die jüngste Seitwärtsphase könnte den Boden für einen deutlichen Preisanstieg gelegt haben. Um dieses Szenario voranzutreiben, müsste es „nur“ noch zu einem nachhaltigen Ausbruch über die 2.000 US-Dollar kommen. Ein solcher würde die Tür auf der Oberseite weit aufstoßen. Obacht ist hingegen geboten, sollte Gold noch einmal unter die 1.950 US-Dollar abtauchen. Mit Blick auf die aktuelle Konstellation müsste bei einem nachhaltigen Rücksetzer unter die 1.900 US-Dollar eine Neubewertung der Lage erfolgen.

Kurzum

Die aktuellen Rahmenbedingungen sind nicht die schlechtesten. Der Greenback schwächelt. Investoren wenden sich Gold wieder zu. Ein Vorstoß über die 2.000 US-Dollar könnte sich für Gold als charttechnischer Befreiungsschlag entpuppen. Nur unter die 1.900 US-Dollar sollte es tunlichst nicht mehr gehen.