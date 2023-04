An der Wall Street herrscht naturgemäß Dauer-Optimismus (man will ja Produkte verkaufen) und sieht daher die Dinge stets rosarot - aber die eigentliche Frage für die Aktienmärkte ist doch die: was ist schlechter - dauerhaft hohe Zinsen oder eine Rezession? Heute haben die JOLTs-Daten (offene Stellen in den USA) mit einem extrem starken Rückgang eine baldige Rezession wahrscheinlich gemacht - zumal bereits gestern der ISM Index (Gewerbe) auf den tiefsten Stand seit Mai 2020 gefallen war. Anfangs waren die Aktienmärkte noch begeistert über die schwachen JOLTS-Daten - aber dann setzte die Ernüchterung ein. Der Dax hat heute den höchsten Stand seit 16 Monaten erreicht, zeigt nun aber eine unschöne Umkehrkerze und verlor dann fast 150 Punkte. Denn der Dax ist ein Call auf die Weltwirtschaft - und eine globale Abkühlung wie derzeit wird auch an den deutschen Unternehmen nicht vorbei gehen..

