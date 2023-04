US-Arbeitsmarkt kühlt ab: Ist das die Wende im Kampf gegen die Inflation?

In den USA ist die Zahl der offenen Stellen im Februar erstmals seit fast zwei Jahren wieder unter zehn Millionen gefallen. Wie das US-Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte, waren zuletzt noch 9,9 Millionen Jobs unbesetzt. Das ist deutlich weniger als die von Experten erwarteten 10,5 Millionen.

Mehr Klarheit zur aktuellen Lage auf dem US-Arbeitsmarkt erhoffen Anleger sich vom monatlichen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Die Daten zu den offenen Stellen könnten jedoch ein erstes Zeichen der Abkühlung am Arbeitsmarkt sein. Totz schwächerer Konjunkturdaten und den starken Fed-Zinserhöhungen hatten sich die Job-Daten in den vergangenen Monaten sehr widerstandsfähig gezeigt.