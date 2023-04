GOLDMAN SACHS stuft BP auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP vor der Berichtssaison im Ölsektor von 740 auf 710 Pence gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen. Analyst Michele della Vigna lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie generell starke Bilanzen der Sektorwerte und deren attraktive Barmittel-Renditen in schwankungsfreudigen Konjunkturzeiten. BP dürfte eine der branchenweit besten Aussichten bei neuen Öl- und Gasprojekten besitzen./tih/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 18:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BP Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,76 % und einem Kurs von 5,965EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Michele della Vigna

Analysiertes Unternehmen: BP

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 7,1

Kursziel alt: 7,4

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m