Diana Peng, Vorsitzende des Institute for International Economic Strategy, wurde zum Jahrestreffen des Boao Forum für Asien 2023 eingeladen

QIONGHAI, China, 4. April 2023 /PRNewswire/ -- Vom 28. bis 31. März fand das Jahrestreffen des Boao Asia Forum 2023 mit dem Thema „Ungewisse Welt: Solidarität und Zusammenarbeit zur Bewältigung von Herausforderungen, Offenheit und Inklusion zur Förderung der Entwicklung" in Boao Town, Qionghai City, in der Hainan Provinz, eröffnet. Frau Diana Peng, Vorsitzende des Institute for International Economic Strategy, einer Denkfabrik für globale Unternehmen, nahm auf die freundlichen Einladung des Forum Organizing Committee an der viertägigen Veranstaltung in Boao, Hainan, teil.

Im Laufe der vier Tage wurde Frau Diana Peng eingeladen, an einer Reihe von wichtigen Foren teilzunehmen, wie beispielsweise dem neuen Muster der industriellen Lieferkette, dem Runden Tisch für Privatunternehmer, dem Dialog zwischen chinesischen und amerikanischen Unternehmern, dem Dialog zwischen chinesischen und europäischen Unternehmern, sowie der Podiumsdiskussion für Unternehmer und des Prime Ministers von Côte d'Ivoire.