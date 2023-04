Selenskyj gratuliert Finnland zum Nato-Beitritt

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Finnland am Dienstag zur Aufnahme in die Nato gratuliert. In seiner allabendlichen Videoansprache nannte er den Schritt "ein historisches Ereignis für unsere Region". "Das Bündnis wird an seiner Ostflanke stärker", sagte er. "Ich beglückwünsche das gesamte finnische Volk und den Präsidenten (Sauli Niinistö) persönlich." Die Nato-Mitgliedschaft sei eine "zuverlässige Sicherheitsgarantie".

