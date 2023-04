Oranos In-Situ-Gewinnungsprogramm ist ein gutes Zeichen für Myriads Projekte

4. April 2023, Vancouver, Kanada / IRW-Press / MYRIAD URANIUM CORP. (CSE: M)(OTCQB: MYRUF)(FWB: C3Q) („Myriad“ oder das „Unternehmen“) freut sich mitzuteilen, dass Orano angekündigt hat, mehr als 115 Millionen CAD in formelle In-Situ-Gewinnungstests (In-Situ Recovery/ISR) auf seinem Projekt Imouraren im produktiven Tim-Mersoï-Becken in Niger[i] zu investieren, was für Myriad eine möglicherweise transformative Nachricht darstellt. Imouraren ist mit 384 Mio. Pfund eU3O8 die größte Uranlagerstätte Afrikas und die zweitgrößte der Welt. Im Erfolgsfall könnte die Anwendung der ISR auf diese Lagerstätten einen Wendepunkt darstellen, da die ISR die weltweit führende kostengünstige Produktionsmethode der Uranindustrie ist, aber bisher nicht in Niger eingesetzt wurde.