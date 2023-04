Kodiak wird außerdem eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Folgendem abschließen: (i) bis zu 833.333 Charity-FT-Einheiten zum Charity-FT-Einheit-Ausgabepreis und (ii) bis zu 418.498 Flow-through-Einheiten (die „FT-Einheiten“), wobei jede FT-Einheit aus einer Stammaktie und einen halben FT-Warrant bestehen wird, die beide als „Flow-through-Aktien“ (gemäß Unterabschnitt 66(15) des Income Tax Act (Canada)) gelten werden, zu einem Preis von 0.96 $ pro FT-Einheit, für einen Bruttoerlös von insgesamt bis zu 1.500.000 $) (die „gleichzeitige Finanzierung“). Es wird erwartet, dass sich bestimmte Insider und Aktionäre des Unternehmens an der gleichzeitigen Finanzierung beteiligen werden.

) für einen Bruttoerlös von 2.997.000 $) besteht, was dem Unternehmen beschert.

4. April 2023 – Vancouver (British Columbia) / IRW-Press / Kodiak Copper Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kodiak“) (TSX-V: KDK, OTCQB: KDKCF, Frankfurt: 5DD1) gibt bekannt, dass es ein Abkommen mit Cormark Securities Inc. als Hauptzeichner (der „Zeichner“) in Verbindung mit einer „Bought-Deal“-Privatplatzierung gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Ausgeber für Bruttoeinnahmen von insgesamt etwa 5 Millionen $ (das „Angebot“) unterzeichnet hat. Das Angebot besteht aus Folgendem:

DIESE PRESSEMITTEILUNG DARF NICHT AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER IN DEN USA VERBREITET WERDEN.

Kodiak Copper gibt Privatplatzierung in Höhe von 6,5 Mio. $ bekannt

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer