Wirtschaft Kleine Geschäfte akzeptieren häufiger Kartenzahlungen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Immer mehr Geschäfte in Deutschland akzeptieren Kartenzahlungen und auch kleinere Unternehmen bieten diese Zahloption immer häufiger an. Das ist das Ergebnis einer Erhebung im Auftrag Kreditkartenunternehmens Visa, über die das "Redaktionsnetzwerk Deutschland" berichtet (Mittwochausgabe).



Laut der Befragung unter 805 Kleinunternehmen in Deutschland, ist es bei 69 Prozent der Unternehmen mit weniger als 10 Millionen Euro Jahresumsatz und weniger als 50 Mitarbeitern inzwischen möglich, mit Debit- oder Kreditkarten zu bezahlen. Das ist ein Plus von 15 Prozentpunkten im Vergleich zu 2021. Allerdings gibt es zwischen den Branchen zum Teil deutliche Unterschiede.