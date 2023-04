CTA startet Filmreihe „Technology's Golden Age"

„Technologie wird das Leben von Milliarden von Menschen verbessern", sagte Gary Shapiro, Präsident und CEO von CTA. „Wir freuen uns, die Geschichten globaler Technologie-Innovatoren zu teilen, die älteren Menschen helfen, ein reiches, unabhängiges Leben zu führen."

Bis 2050 werden mehr als zwei Milliarden Menschen über 60 Jahre alt sein – doppelt so viele wie heute. In dieser Filmreihe geht es um die Frage, wie Technologie ältere Menschen im Zeitalter der 100-jährigen Lebenserwartung unterstützen kann. Anhand von 28 Markenfilmen, in denen Technologieprodukte und -dienstleistungen aus aller Welt vorgestellt werden, beleuchtet „Technology's Golden Age" Innovationen, die die Technologiebranche und unsere Zukunft neu gestalten. Kapitel zu den Themen Inklusion durch Design, Erweiterung unserer Welt, unabhängiges Leben durch Pflege und Wohlbefinden ein Leben lang.

Mit jedem Film einer anderen Organisation reist Technology's Golden Age durch die Welt, durch die Vereinigten Staaten, Kenia, das Vereinigte Königreich, Deutschland, Belgien, Singapur, Indien und darüber hinaus. Die Geschichten reichen von einer Musiktechnologie-App, die älteren Menschen beim Singen hilft, über ein Programm, das behinderten Schülern bei der Integration in der Schule hilft, bis hin zu einer Online-Plattform, die es den Rentnern ermöglicht, lebenslanges Lernen zu betreiben.

Die Veröffentlichung dieser Filme erfolgt im Anschluss an Gespräche über barrierefreie Technologien und Alterstechnologie auf der CES 2023, die in Zusammenarbeit mit der CTA Foundation geführt wurden. Die Stiftung finanziert Programme und Technologien, die das Leben älterer Menschen und von Menschen mit Behinderungen verbessern, und fördert den Dialog zwischen Industrie, Verbrauchern, Behörden, Interessengruppen und anderen Akteuren.

Technology's Golden Age

Wenn Sie mehr über Technology's Golden Age erfahren möchten, besuchen Sie die entsprechende Website: www.technologysgoldenage.com

Informationen zu Consumer Technology Association:

Als Nordamerikas größter Technologieverband ist die CTA der Technologiesektor. Unsere Mitglieder sind die weltweit führenden Innovatoren – von Start-ups bis hin zu globalen Marken – und unterstützen mehr als 18 Millionen amerikanische Arbeitsplätze. CTA ist Eigentümer und Produzent der CES – des einflussreichsten Technologieereignisses der Welt. Sie finden uns auf CTA.tech. Folgen Sie uns auf @CTAtech.

Informationen zur CTA Foundation:

Die 2012 gegründete CTA Foundation ist eine öffentliche, nationale Stiftung, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen mit Behinderungen und ältere Erwachsene mit Technologien zu verbinden, die ihr Leben verbessern. Wie Sie uns unterstützen können, erfahren Sie unter www.cta.tech/Who-We-Are/CTA-Foundation.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2047601/CTA_IG_Grid_Takeover_Mock_up.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1220497/Consumer_Technology_Association_CES_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cta-startet-filmreihe-technologys-golden-age-301790300.html