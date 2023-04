ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu Trump:



"In der Welt von Donald Trump gilt eigentlich immer das Gegenteil. Alleine der Umstand, dass er einer Pornodarstellerin Schweigegeld zahlen musste, um eine Affäre zu verschweigen, würde im Normalfall ausreichen, um eine politische Karriere in Schutt und Asche zu legen. In Trumps Welt aber führt eine Anklage, dass er dieses Geld auch noch aus Wahlkampfspenden finanziert hat, zu einem weiteren Popularitäts-Boom. Immer und immer wieder in seiner politischen Karriere hat Trump dieses politische Paradoxon ausgenutzt - und die Empörung der bürgerlichen Presse und des politischen Gegners zu seinem Vorteil genutzt. Für diese erzeugt das ein Dilemma. Die einzig plausible Taktik gegen ihn wäre daher, ihn, so weit es eben geht, zu ignorieren."