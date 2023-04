"Finanzielle Hilfe wird beim Wiederaufbau der Ukraine unabdingbar sein. Dabei geht es um "brutal viel Geld", wie der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck vor Ort in der ihm eigenen Sprechweise festgestellt hat. Habeck will interessierten Unternehmen "gute Investitionsbedingungen schaffen". Der Staat werde deshalb für kriegsbedingte Schäden haften, wenn zum Beispiel Fabrikgebäude zerstört werden sollten. Der Staat haftet mittels Hermesbürgschaften auch für Exportrisiken - allerdings gegen angemessene Gebühren. Habecks Versprechen klingt allzu sehr nach Blankoscheck. Denn im Falle des Falles haften weder der Staat noch der Minister, sondern die Steuerzahler."/zz/DP/jha

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Habecks Besuch in der Ukraine:

Pressestimme 'Stuttgarter Zeitung' zu Habecks Besuch in der Ukraine

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer