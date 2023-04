KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Nato-Beitritt Finnlands:

"In dem Beitritt vereint sich viel: Die Nato, immerhin eine internationale Organisation mit Einstimmigkeitsprinzip, erweist sich als entschlossen und handlungsfähig. Finnland verabschiedet sich von seiner militärischen Neutralität, die Beistandsgarantie der Nato erschien nun größere Sicherheit zu versprechen. Es ist so beruhigend wie beklemmend: Die finnische Entscheidung wäre ja nicht gefallen ohne die Skrupellosigkeit, die imperialen Ansprüche und die Unberechenbarkeit des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Dass der sich auch mal verspekuliert, zeigt sich daran, dass sein Angriff auf die Ukraine möglich gemacht hat, was er verhindern wollte: Die Nato rückt näher an Russland heran, einiger und stärker, als sie lange war."/zz/DP/jha