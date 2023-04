Iberdrola verkauft Kraftwerke in Milliardenwert an Mexiko

MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Der spanische Energiekonzern Iberdrola verkauft 13 Kraftwerke im Wert von rund 5,5 Milliarden Euro an den mexikanischen Staat. Das kündigten das Unternehmen und der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador am Dienstag (Ortszeit) an. Damit veräußert Iberdrola etwa 80 Prozent seines derzeitigen Geschäfts in dem lateinamerikanischen Land.

