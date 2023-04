Wirtschaft Bauministerin warnt vor Einbau neuer Gasheizungen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) warnt Eigentümer davor, angesichts der Heizungspläne der Koalition noch schnell neue Gasheizungen einbauen zu lassen. "Wer also jetzt denkt, er ist besonders sparsam, und kauft sich noch schnell eine Gasheizung, der irrt und wird sich in einigen Jahren ärgern", sagte sie der "Rheinischen Post".



Denn momentan werde der Gaspreis noch mit Milliarden stabilisiert. "Das wird nicht ewig so bleiben. Der CO2-Preis steigt", so Geywitz.