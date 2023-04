IG Metall will Vier-Tage-Woche in der Stahlindustrie durchsetzen

Essen (ots) - Die IG Metall will in der Stahlindustrie eine Vier-Tage-Woche bei

vollem Lohnausgleich durchsetzen. Das werde eine zentrale Forderung der

Gewerkschaft in der kommenden Tarifrunde sein, sagte Knut Giesler,

IG-Metall-Chef in NRW, der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ,

Mittwochs-Ausgabe).



Giesler ist Verhandlungsführer in der nordwestdeutschen Stahlindustrie (NRW,

Niedersachsen, Hessen und Bremen), die in aller Regel den Pilotabschluss für die

gesamte Branche erzielt. Die Verhandlungen beginnen erst im November, Giesler

will aber nach einer breitestmöglichen Beteiligung und Befragung der

Beschäftigten noch vor den Sommerferien das Thema Vier-Tage-Woche innerhalb

seiner Gewerkschaft festzurren. Davon unabhängig werde es auch eine

Lohnforderung geben, die erst kurz vor Verhandlungsbeginn aufgestellt werde.