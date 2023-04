DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Der Dax tritt auf hohem Niveau auf der Stelle: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Mittwoch rund zweieinhalb Stunden vor dem Handelsstart nur wenige Punkte tiefer auf 15 595 Punkte. Tags zuvor hatte er mit 15 736 Punkten zwischenzeitlich einen Höchststand seit Januar 2022 erreicht. Durchstarten konnte er nach 13 Prozent Plus im laufenden Jahr allerdings nicht, sondern gab den Großteil der Tagesgewinne wieder ab. Mit der schwächeren Wall Street war es am Nachmittag zu Gewinnmitnahmen gekommen. Angesichts schwächerer Signale vom US-Arbeitsmarkt sei die Risikofreude der Anleger wieder etwas abgekühlt, hieß es von Marktteilnehmern. Zudem sei über weitere Probleme im Bankensektor spekuliert worden.

USA: - GEWINNMITNAHMEN - An den US-Aktienmärkten sind die Anleger am Dienstag nach zuletzt gutem Lauf vorsichtiger geworden. Während sich die Debatte zuletzt stärker um die Inflation und ihre Auswirkungen drehte, befeuerten nun Wirtschaftsdaten die Konjunktursorgen. Anleger zogen es vor, Gewinne mitzunehmen. Der Dow Jones Industrial , der zu Wochenbeginn den höchsten Stand seit gut sechs Wochen erreicht hatte, verlor einen Großteil seiner Gewinne vom Montag wieder. Er ging 0,59 Prozent tiefer bei 33 402,38 Punkten über die Ziellinie. Während der marktbreite S&P 500 um 0,58 Prozent auf 4100,60 Punkte abrutschte, verlor der technologielastige Nasdaq 100 0,37 Prozent auf 13 100,08 Zähler.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Börse Japans hat am Mittwoch nachgegeben. In Tokio fiel der japanische Leitindex Nikkei 225 zuletzt um 1,7 Prozent. In China wurde wegen eines Feiertages nicht gehandelt. Ein kleines Minus gab es in Australien, in Südkorea ging es hingegen nach oben.

^

DAX 15603,47 +0,14%

XDAX 15618,67 +0,05%

EuroSTOXX 50 4315,32 +0,10%

Stoxx50 3948,50 -0,10%



DJIA 33402,38 -0,59%

S&P 500 4100,60 -0,58%

NASDAQ 100 13100,08 -0,37%

°



------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:



^

Bund-Future 136,46 +0,00%

°



DEVISEN:



^

Euro/USD 1,0954 +0,01%

USD/Yen 131,71 +0,00%

Euro/Yen 144,21 -0,04%

°



ROHÖL:



^

Brent 85,34 +0,40 USD

WTI 81,07 +0,36 USD

°



/mis