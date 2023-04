Deutsche Anleihen starten etwas schwächer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Mittwoch gesunken. Am Morgen fiel der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,13 Prozent auf 136,28 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen lag bei 2,24 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenbewegung, nachdem die Kurse am Dienstag nach unerwartet schwachen Konjunkturdaten aus den USA kräftig gestiegen waren. Für Belastung bei vergleichsweise sicheren Bundesanleihen sorgten am Morgen auch stärker als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland. Im Februar war der Auftragseingang in der deutschen Industrie viel kräftiger als erwartet gestiegen.

Im weiteren Tagesverlauf bleibt das Interesse der Anleger auf Konjunkturdaten gerichtet, die für weitere Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen könnten. Am Vormittag stehen Kennzahlen zur Stimmung im Dienstleistungssektor der Eurozone auf dem Programm und am Nachmittag dürften entsprechende Stimmungsdaten aus den USA und Kennzahlen zur Entwicklung auf dem US-Arbeitsmarkt für mehr Kursbewegung sorgen./jkr/mis

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,07 % und einem Kurs von 136,2EUR gehandelt.