Nordex begibt Wandelanleihe

HAMBURG (dpa-aFX) - Der Windkraftanlagen Nordex hat mit der Ausgabe einer Wandelanleihe etwas weniger eingenommen als geplant. Es seien nachrangige und unbesicherten Wandelschuldverschreibungen mit einem Volumen von insgesamt 333 Millionen Euro ausgegeben worden, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Der MDax-Konzern hatte den Schritt am frühen Dienstagabend angekündigt und dabei ein Platzierungsvolumen von rund 350 Millionen Euro angestrebt. Mit dem Erlös soll die Bilanz gestärkt werden und die Finanzierungskosten verbessert werden. Der Zins liegt den Angaben zufolge bei 4,25 Prozent pro Jahr und damit am oberen Ende der Spanne, die das Unternehmen avisiert hatte. Die Nordex-Aktien fielen am Mittwochmorgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 5,5 Prozent auf 12,41 Euro.

Der anfängliche Wandlungspreis von 15,73 Euro wurde zudem mit einem Aufschlag von 30 Prozent zum Referenzpreis am untere Ende der angepeilten Spanne festgelegt. Je niedriger der Tauschpreis ist, desto größer ist die Chance, dass Investoren die Schuldverschreibung in Aktien zurückgezahlt haben wollen. Damit steigt das Risiko einer Anteilsverwässerung für Altaktionäre. Frühestmöglicher Rückzahlungstermin der Wandelanleihe ist der 14. April 2028./mis/lew/stk