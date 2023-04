Mehr als 10.000 Läufer nahmen am Marathon in Suqian, der "Wasser- und Weinstadt" in China teil

Suqian, China (ots/PRNewswire) - Der Jingdong Suqian Marathon 2023 und die Grand

Canal Marathon-Serie (Suqian) starteten am 2. April um 7:30 Uhr in der

Heimatstadt von King Xiang Yu (dem Obersten von West-Chu). 12.000 Marathonläufer

stürzten sich mit großer Begeisterung auf die Strecke.



Als jüngste Stadt auf Verwaltungsbezirks-Ebene in der Provinz Jiangsu, ist

Suqian eine der Städte auf Verwaltungsbezirks-Ebene mit dem schnellsten

Entwicklungstempo und der deutlichsten Verbesserung der Gesamtstärke in der

Region des Jangtse-Deltas. Die Strecke des Jingdong Suqian Marathons beginnt in

der Heimatstadt von Xiang Yu und führt entlang des stillgelegten Yellow Rivers,

des Großen Kanals, durch das Pear Orchid-Meer und den Luoma-See. Sie ermöglicht

es den Läufern, die Schönheit der natürlichen Ökologie Suqians, die städtische

und ländliche Lebensqualität, den landschaftlichen Charme und die menschliche

Kultur, sowie die grüne Entwicklung bei ihren Läufen zu genießen.