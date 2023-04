Trotz der nun stark rückläufigen Covid-Umsätze dürften BioNTech seine Marktposition eher ausbauen. Durch die enormen Einnahmen aus dem Verkauf seines Covid-Impfstoffs hat BioNTech in den vergangenen zwei Jahren einen Umsatz von 36 Milliarden Euro erzielt, das ist etwa zweieinhalb Mal so viel wie alle anderen Unternehmen der Biotechnologiebranche in Deutschland zusammen. Insgesamt verfügt BioNTech derzeit über rund 21 Milliarden Euro an Finanzreserven. Im laufenden Jahr werden laut Unternehmensprognose die Umsätze der Mainzer aus dem Impfstoffgeschäft auf „nur noch“ fünf Milliarden Euro stark zurückgehen. Das operative Geschäft wird weiterhin mehr als genug Cashflow erwirtschaften, um die wachsenden Forschungsaktivitäten im Bereich Impfstoffe und Krebsmedikamente zu finanzieren.

Seit dem Börsengang Ende 2019 hat der Aktienkurs von BioNTech eine spektakuläre Aufwärtsentwicklung hinter sich gebracht. Den Aktionären wurde klar, welches Ausmaß an Erlösen die Pandemiebekämpfung für BioNTech generieren könnte. Das vorläufige All-Time-High wurde am 10. August 2021 bei 464,00 US-Dollar markiert. Mittlerweile geht der Kurs Hand in Hand mit den Umsätzen zurück. So verlor der Kurs in der Spitze bis Anfang März 2022 rund 74 Prozent auf die Unterstützung bei 120,16 US-Dollar. Der Bereich um die 120,16 US-Dollar stellt die untere Begrenzung einer Seitwärtskonsolidierung dar, in der sich der Kurs seit Anfang Februar 2022 bewegt. Von oben wird die Range am Niveau von 183,68 US-Dollar begrenzt. Der letzte Test der unteren Begrenzung fand Ende März 2023 statt. Gelingt BioNTech die Zulassung eines seiner in der Pipeline befindlichen Krebsmedikamente, könnte sich der Kurs von der Unterstützung bei 120,16 US-Dollar weiter absetzen. Einstweilen sollte die Preiserhöhung beim Corona-Impfstoff Geld in die Kassen spülen und die Zeit bis zum nächsten Kassenschlager überbrücken.

