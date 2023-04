Goldman hebt Ziel für Deutsche Bank auf 19,50 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 19,40 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf die überdurchschnittlich starken Kursverluste der Aktie seit Anfang März und begründete sie mit den Problemen in der Bankenbranche und Sorgen um ein Überspringen der Credit-Suisse-Probleme. Zugleich bleibt er zuversichtlich. Er aktualisierte seine Schätzungen und arbeitete insgesamt höhere Erträge im Privatkundengeschäft und angesichts steigender Zinsen auch eine höhere Marge in sein Bewertungsmodell ein. Für das erste Quartal kappte er dagegen seine Ertragsprognose für das Investmentbanking und senkte auch seine Schätzung für Aktienrückkäufe zwischen 2023 und 2026 und die Gewinnausschüttungsquote ab 2024./ck/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023

