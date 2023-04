Die australische Börse hielt sich mit einem praktisch unveränderten Kurs des dortigen Leitindex besser. Am Vortag hatte die Notenbank des Landes eine Pause im Zinserhöhungszyklus eingelegt. Notenbankpräsident Lowe habe allerdings betont, dass dies kein Ende der Anhebungen bedeuten müsse, so die Marktstrategen der Deutschen Bank.

Die schwachen Vorgaben der Wall Street schlugen insbesondere auf die japanische Börse durch. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor 1,68 Prozent auf 27 813,26 Zähler. Da halfen auch - laut den Marktstrategen der Deutschen Bank - überraschend starke Einkaufmanagerindizes für den März nicht. Dabei sei der Index für den Dienstleistungssektor auf den höchsten Stand seit langer Zeit geklettert. Die japanische Notenbank hält bislang an einem ausgesprochen lockeren geldpolitischen Kurs fest, doch wächst mit starken Konjunkturdaten und inflationären Tendenzen der Druck, an der Zinsschraube zu drehen.

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die großen asiatischen Börsen haben am Mittwoch keine einheitliche Richtung gefunden. Leichte Gewinne in Indien und Südkorea kontrastierten mit Verlusten in Japan. In China fand wegen eines Feiertags kein Handel statt.

