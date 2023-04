Photonik laut Studie ein Schlüsselfaktor bei der Ernährung in der Welt

Berlin (ots) - Bereits heute sind rund zehn Prozent der Menschheit unterernährt.

Tendenz steigend. Bis zum Jahr 2100 wird die Weltbevölkerung um 40 Prozent auf

dann elf Milliarden Menschen anwachsen. Dazu kommen rückläufige Anbauflächen,

Bodendegrationen sowie zunehmende Wasserknappheit. Um die Menschheit

gleichermaßen effizient und nachhaltig ernähren zu können, führt kein Weg an den

innovativen Technologien der Präzisionslandwirtschaft und damit an den Lösungen

der Photonik vorbei. Dies belegt eine neue Studie Industrieverbandes SPECTARIS

und der Messe München in Kooperation mit dem Marktforschungsunternehmen Tematys.



Die traditionelle Landwirtschaft wird nicht in der Lage sein, die Anbauflächen

und Erträge in dem Maße nachhaltig auszuweiten, wie es demografisch nötig wäre.

"Lange Zeit konnten Düngemittel und Pestizide die Erträge noch erhöhen,

inzwischen sind diese Möglichkeiten weitestgehend ausgereizt, und Umweltaspekte

werden immer wichtiger", betont Dr. Bernhard Ohnesorge, Vorsitzender Photonik

bei SPECTARIS. Weltweit entfallen bereits 72 Prozent aller Oberflächen- und

Grundwasserentnahmen auf die Landwirtschaft, hauptsächlich für die Bewässerung.