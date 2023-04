Zu Beginn des Jahres war die Produktion zudem nicht ganz so stark gesunken, wie bisher bekannt. Das Statistikamt revidierte die Angaben für Januar und meldete einen Rückgang um 0,8 Prozent im Monatsvergleich, nach zuvor minus 0,9 Prozent.

MADRID (dpa-AFX) - In Spanien ist die Industrieproduktion im Februar überraschend stark gestiegen. Die Gesamtproduktion legte im Monatsvergleich um 0,6 Prozent zu, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid mitteilte. Ökonomen hatten mit einem Zuwachs um 0,4 Prozent gerechnet.

