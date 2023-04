DAX hat sein Wochenziel erreicht

Mit dem neuen Jahreshoch im Deutschen Aktienindex dürfte der Markt sein Ziel für die Osterwoche mehr als erreicht haben, weshalb die nächsten zwei Tage eine noch ruhigere Angelegenheit werden sollten. Denn am Freitag stehen die US-Arbeitsmarktdaten an, auf die Anleger in Frankfurt erst am Dienstag kommender Woche reagieren können. Zurückhaltung prägt somit weiter das Geschehen an der Börse.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.