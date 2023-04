Der Dax müsse beweisen müssen, wie resilient deutsche Aktien gegen die Zins-, Konjunktur- und US-Bankenkrisenängste seien, sagte Börsenexperte Andreas Lipkow. Die Musik spiele vor allem in den USA, wo zur Wochenmitte einmal mehr Konjunkturdaten im Vordergrund stünden.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Mittwoch auf hohem Niveau nur wenig bewegt. In der ersten Handelsstunde gab der deutsche Leitindex bislang um 0,16 Prozent nach auf 15 578,65 Zähler. Für den MDax der mittelgroßen Börsenwerte ging es um 0,47 Prozent nach unten auf 27 293,03 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank um 0,1 Prozent.

Tags zuvor hatte der Dax mit 15 736 Punkten zwischenzeitlich einen Höchststand seit Januar 2022 erreicht. Durchstarten konnte er nach 13 Prozent Plus im laufenden Jahr allerdings nicht, sondern gab den Großteil der Tagesgewinne zum Handelsende wieder ab. Mit der schwächeren Wall Street war es zu Gewinnmitnahmen gekommen.

Laut dem Kapitalmarktexperten Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets dürfte der Dax mit dem Jahreshoch vom Vortag sein Ziel für die Osterwoche bereits erreicht haben, weshalb die nächsten zwei Tage eine ruhigere Angelegenheit werden sollten. Denn auf die am Freitag anstehenden US-Arbeitsmarktdaten könnten die Anleger in Frankfurt wegen der Feiertage ja erst am Dienstag kommender Woche reagieren.

Zur Wochenmitte stärker bewegt waren hierzulande vor allem Nebenwerte, so die Papiere der Shop Apotheke mit einem Plus von rund neun Prozent. Der Online-Arzneimittelhändler hatte den Umsatz im ersten Quartal kräftig gesteigert und damit die Erwartungen übertroffen.

Morphosys kommt mit der Forschung an seinem Hoffnungsträger Pelabresib schneller voran als angenommen. Die wichtigsten Ergebnisse der zulassungsrelevanten Phase-3-Studie zu dem Medikament gegen den seltenen Knochenmarkkrebs Myelofibrose dürften Ende des Jahres verfügbar sein, teilte das Unternehmen mit. Die Aktien gewannen gut viereinhalb Prozent.

Beim Leasingspezialisten Grenke erholt sich das Neugeschäft weiter deutlich. Das erste Quartal war laut Unternehmen das sechste in Folge mit einem deutlich zweistelligen Wachstum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, nachdem die Geschäfte in der Pandemie noch eingebrochen waren. Die Grenke-Titel gewannen mehr als zweieinhalb Prozent.

Die Anteile des Windkraftkonzerns Nordex sackten nach Platzierung einer Wandelschuldverschreibung um fast sieben Prozent ab.

Im Dax gab es bei den Papieren des Rüstungskonzerns Rheinmetall nach deren jüngst starkem Lauf Gewinnmitnahmen. Das Minus belief sich auf fünfeinhalb Prozent, damit waren Rheinmetall das Schlusslicht im Leitindex./ajx/mis