HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft Shop Apotheke Europe NV auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Shop Apotheke nach vorläufigen Quartalszahlen von 125 auf 128 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Salis sprach von ausgezeichneten Resultaten, mit denen die Online-Apotheke die Erwartungen übertroffen habe. Er sieht seine positive Einschätzung zur Aktie bestätigt. Shop Apotheke bleibt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie sein "Top Pick" in der Konsumbranche./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2023 / 08:29 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2023 / 08:29 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Shop Apotheke Europe Aktie wird aktuell mit einem Plus von +8,78 % und einem Kurs von 85,00EUR gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Christian Salis

Analysiertes Unternehmen: Shop Apotheke Europe NV

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 128

Kursziel alt: 125

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m