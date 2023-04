Wahrscheinlich haben wir gestern einen game changer an den Märkten gesehen: mit den schwachen JOLTs-Arbeitsmarktdaten und zuvor dem ebenfalls miserablen ISM Index (Gewerbe) verschiebt sich die Fokussierung der Märkte weg von der Frage, ob und wie hoch die Fed die Zinsen noch anhebt (oder später senkt), hin zu der Sorge um eine zeitnah eintretende Rezession. Daher ist aufschlußreich, wie die US-Aktienmärkte gestern auf die JOLTs-Daten reagierten: zunächst erfreut nach oben, dann jedoch nach unten aus Sorge eben vor der Rezession. Damit hat der US-Leitindex S&P 500 eine bearish engulfing-Kerze ausgebildet - häufig sind solche Kerzen das Signal für eine Trendwende an den Märkten. Die nächsten Wochen und Monate dürften schwierig werden, weil es sehr wahrscheinlich eine Zeit-Lücke zwischen Eintreten der Rezession in den USA und der Reaktion der Fed darauf geben wird..

Hinweise aus Video:

1. JPMorgan CEO Jamie Dimon: „Bankenkrise noch nicht vorbei“

2. Google: Die KI Bard produziert Verschwörungstheorien

Das Video "Nicht Fed und Zinsen entscheidend, sondern Rezession!" sehen Sie hier..