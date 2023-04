Neuer ETC-Bericht zeigt finanzielle Tragfähigkeit von „grünem" Stahl auf und bestätigt, dass die tiefgreifende Dekarbonisierung der Stahlerzeugung mit konzertierten Maßnahmen noch in diesem Jahrzehnt beginnen kann

LONDON, 5. April 2023 /PRNewswire/ -- Laut dem jüngsten Bericht der globalen Energy Transitions Commission (ETC) sind tragfähige Investitionsmöglichkeiten für nahezu emissionsfreie Primärstahlprojekte in Europa und Nordamerika in Reichweite, so dass der Stahlsektor bis 2030 auf einen am Pariser Abkommen orientierten Emissionspfad gebracht werden kann.

Die weltweite Pipeline von nahezu emissionsfreien primären (erzbasierten) Stahlprojekten muss sich innerhalb der nächsten drei Jahre verdreifachen, um bis 2030 eine „grüne" Produktion von 190 Millionen Tonnen pro Jahr zu ermöglichen und die Emissionsreduktionsziele der Industrie in Sichtweite zu halten. „Unlocking the First Wave of Breakthrough Steel Investments – International Opportunities: United Kingdom, Spain, France, and the United States" – zeigt, dass praktische Maßnahmen der Politik und der Industrie in vier Ländern ein tragfähiges Investitionskonzept in diesen Märkten sicherstellen können, was die Möglichkeit eröffnet, die Projektpipeline zu erweitern und bestehende Vorschläge hin zu endgültigen Investitionsentscheidungen (FIDs) zu beschleunigen.

Stahl ist bereits für 7 % der jährlichen weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich, und die Nachfrage wird weiter steigen, da das Material für die Energiewende – von Windenergieanlagen bis zu Elektrofahrzeugen – und für das Wachstum der Infrastruktur in den Entwicklungsländern von grundlegender Bedeutung ist. Für die Eisen- und Stahlerzeugung wurden „bahnbrechende" Technologien entwickelt, die sich auf die Verwendung von kohlenstoffarmem Wasserstoff zur Herstellung von direkt reduziertem Eisen (DRI) konzentrieren und eine praktikable Lösung für die Dekarbonisierung von Primärstahl bieten.

Angesichts der damit verbundenen Vorlaufzeiten besteht die entscheidende Herausforderung darin, bis 2026 grünes Licht für Projekte zu geben, und der Bericht des ETC zeigt, dass die finanzielle Lücke dafür kleiner ist als bisher angenommen. Alle vier Länder können, vor allem angesichts der jüngsten politischen Entwicklungen, ein tragfähiges Investitionskonzept bieten, wenn dringend Maßnahmen ergriffen werden, um die Lücke der „letzten Meile" zu schließen. Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören: