Gewaltiges Angebotsdefizit und rasanter Ausbau der Kernkraftflotte als Treiber!

Standort in einem Bundesstaat, der die Kernenergie unterstützt - Im Commonwealth of Virginia sind derzeit vier Kernreaktoren in Betrieb, die etwa 14 % der jährlichen Stromerzeugung des Bundesstaates liefern. Am 3. Oktober 2022 veröffentlichte der kürzlich gewählte republikanische Gouverneur von Virginia, Glenn Youngkin, den "Energieplan 2022". Im Mittelpunkt dieses Plans stand Youngkins Behauptung, dass der Staat voll und ganz auf Innovationen im Bereich der Kernenergie setzen sollte. Dieses Maß an Unterstützung für die Kernenergie auf bundesstaatlicher Ebene in Verbindung mit der lokalen Unterstützung für Coles Hill stimmt CUR zuversichtlich, dass das Moratorium für die Entwicklung von Uranprojekten in diesem Bundesstaat letztendlich überwunden werden kann und das Risiko-Rendite-Profil der Transaktion äußerst überzeugend ist.