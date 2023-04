Kommunikationsprofis zögern noch beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz - Mehrheit sieht aber eher Chancen als Risiken (FOTO)

Hamburg (ots) - Künstliche Intelligenz (KI) setzt sich in der

Kommunikationsbranche erst langsam durch: 41 Prozent der PR-Profis in

Deutschland und der Schweiz nutzen bisher keine KI - obwohl die Mehrheit sie als

Chance für die Profession bewertet. Wenn KI zum Einsatz kommt, dann am

häufigsten bei Texterstellung, Themen- und Trendfindung sowie Media-Monitoring.

Zu diesen Ergebnissen kommt eine aktuelle Umfrage der dpa-Tochter news aktuell

und PER. An der Befragung haben 297 PR-Fach- und Führungskräfte aus Deutschland

und der Schweiz teilgenommen.



Demnach findet Künstliche Intelligenz bisher noch keine umfassende Verwendung in

der Kommunikationsbranche: 41 Prozent der befragten

Kommunikationsverantwortlichen arbeiten noch nicht mit KI. Allerdings gibt es

signifikante Unterschiede zwischen PR-Agenturen und Pressestellen: Während jeder

zweite Befragte aus Unternehmen bisher keinen Gebrauch von KI gemacht hat (47

Prozent), ist es bei den Agenturen nur jeder Dritte (33 Prozent). Insgesamt

bleibt aber auch festzuhalten, dass immerhin 59 Prozent der Befragten KI bereits

in ihrer Kommunikation einsetzen.