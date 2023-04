127,3 Milliarden Euro öffentliches Finanzierungsdefizit im Jahr 2022 / Defizit des Jahres 2022 geht ausschließlich auf den Bund zurück

Seite 2 ► Seite 1 von 2

WIESBADEN (ots) - Die Ausgaben des Öffentlichen Gesamthaushalts sind im Jahr2022 gegenüber dem Vorjahr um 6,4 % auf 1 875,4 Milliarden Euro gestiegen.Gleichzeitig stiegen die Einnahmen etwas stärker als die Ausgaben um 7,3 % auf 1748,3 Milliarden Euro. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt,errechnet sich daraus in Abgrenzung der Finanzstatistiken ein kassenmäßigesFinanzierungsdefizit von 127,3 Milliarden Euro. Das waren rund 6 Milliarden Euroweniger als im Jahr 2021 und rund 62 Milliarden Euro weniger als im Jahr 2020.Einen Finanzierungsüberschuss gab es zuletzt im Vorkrisenjahr 2019 mit 45,2Milliarden Euro.Das Finanzierungsdefizit des Öffentlichen Gesamthaushalts im Jahr 2022 gehtvollständig auf den Bund zurück: Dessen Defizit ist gegenüber den beidenVorjahren nochmals gestiegen. Hier schlagen sich unter anderem Ausgaben zurBewältigung der Energiekrise infolge des russischen Angriffskriegs in derUkraine nieder. Derweil verzeichneten alle anderen Ebenen des ÖffentlichenGesamthaushalts - Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände sowie dieSozialversicherung - Überschüsse, nicht zuletzt wegen Zuweisungen des Bundes.Die Angaben beziehen sich auf vorläufige Ergebnisse der Kern- und Extrahaushalteder vierteljährlichen Kassenstatistiken. Sie sind nicht zu verwechseln mit demFinanzierungssaldo des Staates in Abgrenzung des Europäischen SystemsVolkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen, an dem sich die Einhaltung desReferenzwertes des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspakts(Maastricht-Defizitquote) bemisst (vgl. Pressemitteilung Nr. 071 vom 24. Februar2023).Ausgaben zur Sicherstellung der Gasversorgung und höhere Zinsausgaben beim BundDie Spuren der Corona-Pandemie sind in den Ausgaben des ÖffentlichenGesamthaushalts 2022 schwächer geworden. Markanter waren die Ausgaben imZusammenhang mit der Energiekrise: Der Bund erwarb Beteiligungen in deraußergewöhnlichen Höhe von 23,6 Milliarden Euro und gewährte Darlehen an andereBereiche in Höhe von 34,2 Milliarden Euro - Ausgaben, die größtenteils mit derSicherstellung der Gasversorgung zusammenhängen. Mehr als verdoppelt auf 17,4Milliarden Euro haben sich die vom Bund an andere Bereiche gezahltenZinsausgaben. Die Zinslast der Länder sowie der Gemeinden und Gemeindeverbändeverminderte sich dagegen.Bundeszuweisungen und Zuschüsse geringer, aber weiter ein wichtiges InstrumentDie vom Bund geleisteten laufenden Zuweisungen und Zuschüsse gingen im Jahr 2022von ihrem historisch hohen Niveau der Vorjahre auf 393,4 Milliarden Euro zurück(-17,6 % gegenüber 2021). Allein die Zuweisungen an die Länder verminderten sichum 27,9 Milliarden Euro, da weniger Corona-Unternehmenshilfen anfielen, die