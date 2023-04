Trotz der Verdoppelung des Gewinnes und der Anhebung der Dividende war die Vorzugsaktie des Göttinger Laborausausrüster Sartorius (ISIN: DE0007165631) von ihrem 52-Wochgenhoch bei 471,70 Euro vom 6.2.23 bis zum 3.4.23 um 21 Prozent auf bis zu 372,90 Euro eingebrochen. Zuletzt geriet die Aktie wegen der angekündigten Übernahme des französischen Unternehmens Polyplus, einem Anbieter für Zell- und Gentherapien, unter Druck.

Da die erwartet schwachen Zahlen für das erste Quartal, die am 20.4.23 veröffentlicht werden, bereits im Aktienkurs eingepreist sein könnten, bekräftigten Experten mit Kurszielen von bis zu 530 Euro (Deutsche Bank) ihre Kaufempfehlungen für die Sartorius Vz.-Aktie. Kann die Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 386,40 Euro notierte, ihre heute begonnene Korrekturbewegung in den nächsten Wochen zumindest auf 410 Euro fortsetzen, wo sie zuletzt am 30.3.23 gehandelt wurde, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.