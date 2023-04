Weitere Stärkung der globalen Präsenz: Zühlke Group erzielt 2022 einen Nettoumsatz von 239 Millionen Euro

Eschborn (ots) - Die Zühlke Group bleibt auf globalem Wachstumskurs und erzielt im Jahr 2022 einen Nettoumsatz von 239 Millionen Euro. Ende 2022 waren weltweit 1900 Mitarbeitende an 17 Standorten in 10 Ländern beschäftigt.

Zühlke konnte die globale Präsenz weiter ausbauen, insbesondere in den Bereichen Data & AI, und Digital Consulting sowie bei der Unterstützung von Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit. Diese Themen werden auch in den kommenden Jahren einen wichtigen Schwerpunkt bilden.