Öffentliches Finanzierungsdefizit lag 2022 bei 127,3 Milliarden Euro

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Staatsfinanzen sind im vergangenen Jahr auch von der Bewältigung der Energiekrise geprägt gewesen. So stiegen die Ausgaben des Öffentlichen Gesamthaushalts 2022 gegenüber dem Vorjahr um 6,4 Prozent auf 1875,4 Milliarden Euro, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mitteilte. Zugleich stiegen die Einnahmen etwas stärker als die Ausgaben - um 7,3 Prozent auf 1748,3 Milliarden Euro.

Es ergibt sich ein kassenmäßiges Finanzierungsdefizit von 127,3 Milliarden Euro. Im Jahr 2021 hatte das Finanzierungsdefizit in Folge der Corona-Pandemie 133,2 Milliarden Euro betragen. Einen Finanzierungsüberschuss gab es zuletzt im Vorkrisenjahr 2019 mit 45,2 Milliarden Euro.