Hamburg (ots) - Der Gesundheitsreport 2023 der Techniker Krankenkasse zeigt,

dass Arbeitnehmer im vergangenen Jahr durchschnittlich 19 Fehltage hatten. Im

Vergleich zum Vorjahr ist diese Zahl noch weiter gestiegen. Für Arbeitgeber sind

Krankheitstage nicht nur kostspielig, sondern wirken sich auch negativ auf das

restliche Team und die Produktivität aus. Umso wichtiger ist es, dass

Unternehmen die Gesundheit ihrer Mitarbeiter fördern und so auch bei möglichen

Bewerbern punkten können.



"Es gibt viele Möglichkeiten, wie Unternehmen die Gesundheit ihrer Mitarbeiter

fördern können - und mit diesen Maßnahmen können sie sogar bei potenziellen

Bewerbern punkten", erklären Felix Anrich und Randolph Moreno Sommer,

Unternehmensberater mit Fokus auf Mitarbeiter-Benefits. In diesem Gastartikel

verraten die Unternehmensberater fünf einfache Tipps, wie Arbeitgeber die

Gesundheit ihrer Mitarbeiter fördern und damit das eigene Unternehmen stärken

können.





1. Übernahme der privaten GesundheitskostenEs ist erstaunlich zu sehen, dass über 95 Prozent der Unternehmen ihreFörderungen für Mitarbeitergesundheit ungenutzt verfallen lassen. Dabei gibt eseine Fülle von Möglichkeiten, diese Förderungen zu nutzen und die Gesundheit derMitarbeiter zu fördern. Ein Beispiel dafür sind steueroptimierteMitarbeiterleistungen, die Unternehmen in Anspruch nehmen können.Hierbei können bis zu 600 Euro pro Jahr steuerfrei für Gesundheitsleistungensowie präventive Gesundheitsmaßnahmen verwendet werden, die zu 100 Prozent ausden Förderungen finanziert werden. Indem Unternehmen diese Förderungen nutzen,können sie nicht nur die Gesundheit ihrer Mitarbeiter verbessern, sondern auchihre eigenen Kosten reduzieren: Ein Gesundheitsbudget kann dabei eine effektiveMöglichkeit sein, um die Gesundheit der Mitarbeiter in einem Unternehmen zufördern. Dabei erhält jeder Mitarbeiter einen bestimmten Betrag, den er fürverschiedene Gesundheitsleistungen wie Massage, Krankengymnastik, Physiotherapieoder Brillen nutzen kann.Hierdurch können private Gesundheitskosten übernommen werden, was es denMitarbeitern ermöglicht, notwendige Behandlungen schnell und gezielt in Anspruchzu nehmen. Die Abwicklung der Leistungen erfolgt dabei einfach und unkompliziertüber eine App, was den Verwaltungsaufwand für den Arbeitgeber minimiert.2. Unterstützung der mentalen GesundheitDie Unterstützung der mentalen Gesundheit ist ein weiterer wichtiger Tipp, umdie Gesundheit der Mitarbeiter in einem Unternehmen zu fördern. Um psychischenErkrankungen vorzubeugen und Mitarbeitern zu helfen, mit Stress umzugehen und