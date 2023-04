BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Zahlen zum Wohn-Investmentmarkt für Q1 2023 / Deutscher Wohn-Investmentmarkt mit schwachem Start in das Jahr 2023

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Frankfurt/Main (ots) - Die stark gestiegenen Finanzierungskonditionen, eineInflation auf historisch hohem Niveau, makroökonomische Unsicherheiten und neueRisiken im Bankensektor sorgten für einen sehr verhaltenen Jahresstart auf denWohn-Investmentmärkten. Bundesweit wurden in den abgelaufenen drei Monaten 1,15Mrd. EUR in größere Wohnungsbestände (ab 30 Wohneinheiten) investiert. Damitwurde das Ergebnis des ersten Quartals des Vorjahres mit 71 % deutlich verfehlt.Auch der langjährige Durchschnitt wurde um 79 % unterschritten. Mehr Klarheitüber den weiteren Verlauf im Zinszyklus dürfte für eine spürbar höhereMarktdynamik im Jahresverlauf sorgen. Dies ergibt eine Analyse von BNP ParibasReal Estate."In den ersten drei Monaten im Jahr 2023 belief sich das Investitionsvolumen aufnur rund 1,15 Mrd. EUR, womit das schwächste erste Quartal seit 2011 verzeichnetwurde. Die Wohn-Investmentmärkte haben die Antriebsschwäche aus 2022 ins neueJahr mitgenommen. Die geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, dieZinswende mit dem daraus resultierenden starken Anstieg der Finanzierungskostenund die sprunghaft gestiegene Inflation haben ihre Spuren auf den Finanzmärktenhinterlassen und auch den sonst so resilienten deutschen Wohn-Investmentmarkt ineine neue Preisfindungsphase versetzt. Weiterhin bestehen zwischen Kauf- undVerkaufsgesuchen häufig deutliche Preisdifferenzen. Großvolumige Transaktionenkonnten daher kaum realisiert werden. Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigenjedoch, dass solche Marktphasen typischerweise nicht von Dauer sind und vonneuen Akteuren, die in den Markt eintreten, aufgelöst werden, um in der Gunstder Stunde Opportunitäten zu realisieren. Perspektivisch wird so wieder einkonstruktiverer Austausch zwischen Käufer und Verkäufer mit einem für alleSeiten tragbaren Preisniveau stattfinden können", erläutert ChristophMeszelinsky, Geschäftsführer und Head of Residential Investment der BNP ParibasReal Estate GmbH.Wenige Großdeals, Markt weiter kleinteiligDas niedrige Gesamtvolumen geht zu einem großen Teil auf sehr geringeInvestitionsaktivitäten im großvolumigen Segment zurück. So wurden im Segmentüber 100 Mio. EUR nur zwei Transaktionen, die einen Anteil von 35 % amGesamtvolumen (Ø 10 Jahre: 58 %) ausmachen, registriert. Immerhin liegen diemittelgroßen Deals (50-100 Mio. EUR) mit einem Anteil von 28 % deutlich über demlangjährigen Durchschnitt (16 %). Insgesamt ist der Markt aber nach wie vorwesentlich kleinteiliger als in den vergangenen Jahren. So wurdendurchschnittlich nur rund 37 Mio. EUR je Deal investiert. Ein Grund dafür dürftesein, dass institutionelle Investoren, die üblicherweise einen großen Teil über